Etra, Montagner si dimette: «pugnalato alle spalle»

«Mi sono sentito pugnalato alle spalle». Il sindaco di Mussolente Cristiano Montagner si è dimesso da presidente del Consiglio di sorveglianza di Etra. Come riporta Enrico Saretta sul Giornale di Vicenza a pagina 35, le dimissioni sono dovute alla profonda spaccatura sulla destinazione dei 7 milioni 600 mila euro di utili della multiutility emersa tra i Comuni del Bassanese, che intendevano mantenerli in Etra per favorire gli investimenti, e quelli del Padovano, insieme ad Asiago, che preferivano distribuirli tra i Comuni.

Alla fine, è passata la linea a favore della distribuzione del 25% degli utili. «Per noi, invece, gli utili non andavano distribuiti – spiega Montagner -. Mantenendoli in Etra, infatti, si possono effettuare maggiori interventi, legati in particolare alle manutenzioni. Basti pensare che ad Asiago la perdita idrica è pari al 65% e nel resto del territorio al 40%. Per risolvere i problemi servono investimenti da milioni di euro, non sostenibili da un singolo Comune con la sua fetta».

(Ph. Etra spa)