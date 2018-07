Feltri sbrocca su La7: «Parenzo, vaffa…» [VIDEO]

Condividi

Incidente giornalistico in diretta ieri sera durante la trasmissione “In onda” su La7. Ospiti di David Parenzo e Luca Telese sono il fotografo Oliviero Toscani e, in collegamento, il direttore di Libero Vittorio Feltri. Tema della puntata, la gestione dei migranti. Il giornalista stava dicendo la sua sul tema dell’accoglienza: «non abbiamo le risorse per accogliere tutti. Dobbiamo evitare di accogliere centinaia di migliaia di persone che poi abbandoniamo per le strade di Milano e delle altre città. Le quali persone poi pisciano nelle aiuole e noi ci incazziamo».

«Quello lo fanno anche gli italiani», interviene Parenzo, facendo esplodere la rabbia del burbero direttore. «Vorrei non essere interrotto. Stattene zitto, Parenzo. Se non vuoi che risponda me ne vado a casa a dormire, che è più piacevole che parlare con te». Il conduttore commenta la sfuriata, «è un cliché», e Feltri dà seguito alla minaccia. Si toglie l’auricolare e se ne va, non prima di aver scandito un «vaffa» rivolto a Parenzo, che replica: «si chiama Libero. Quindi è libero di fare quello che gli pare».