Figlio vuole metterla in casa di riposo, 92enne lo ammazza

Condividi

«Mi hai tolto la vita, quindi io prendo la tua». Con queste parole una 92enne ha puntato una pistola contro il figlio e l’ha freddato. Il motivo, come spiega la Cnn, va ricercato nella decisione della vittima di 72 anni di mettere la madre in una casa di cura. L’omicidio è accaduto in Arizona e gli inquirenti pensano fosse premeditato, almeno due giorni prima. Il figlio, che era tornato a vivere con la madre da qualche mese, lamentava spesso la difficoltà della convivenza con l’anziana signora. Poi il tragico epilogo.

Ph: krem.com