Gentiloni: «governo Lega-M5S pericoloso, ci è costato già 5 miliardi»

«Credo che questo sia un governo pericoloso. Non perché durerà 30 anni. Anzi, se uno lo dice, è perché teme di non arrivare a 12 mesi. Ma perché anche in poco tempo si può far male all’Italia in modo consistente, incrinando gli sforzi compiuti negli ultimi anni – da Monti in poi – per risalire la china». Non fa sconti al nuovo esecutivo l’ex Primo ministro Paolo Gentiloni.

L’ex premier riconosce che il governo Conte non è «una compagnia di buzzurri e sprovveduti», ma avverte: «questo populismo danneggia l’economia». Gentiloni, intervistato da Fabio Martini su la Stampa, spiega che «gli annunci di questi 2-3 mesi» sono costati «svariati miliardi» all’economia italiana: «se il governo fa certe affermazioni sul nostro debito e sulle regole europee e tutto questo raddoppia lo spread – passato da quota 120-130 del 2017 a 230-240 – questo significa l’ 1% in più rispetto allo stock dei titoli di Stato che dobbiamo vendere quest’anno: un “costo” di circa 5 miliardi e mezzo in più».

Gentiloni boccia il decreto-dignità: «se anziché aiutare le imprese, le ostacoli, il saldo di questa operazione è avere meno lavoro e meno investimenti in Italia». E sulla chiusura dei porti, mette in guardia: «da decenni l’ Italia è considerato il Paese campione del dialogo. Ma se cominci a prendere a male parole quelli della sponda Nord e della sponda Sud, se diventi un Paese minaccioso, l’eredità che hai conquistato non è per sempre. Un Paese in cerca di guai, può avere dei guai. Rischia di diventare non un Paese più sicuro, ma un Paese a rischio».

(Ph. Shutterstock)