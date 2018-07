Il Pd non è morto. Anzi, può risorgere

Condividi

Oramai non c’è giornalista, avversario politico, politologo, ma pure qualche persona al bar, che non dica che il Partito Democratico è finito, che non dà segni di vita, che non si sa cosa faccia e che non si capisce dove voglia andare.

L’altro giorno Andrea Scanzi ha scritto sul partito e in particolare su Renzi un intervento che denota un livore, ultimamente tenuto a bada, che rivela buona efficacia di scrittura, ma lascia alquanto a desiderare come analisi obiettiva. Renzi è Renzi, con pregi e difetti, ma ora non è più lui il segretario del partito e, nonostante i supporter, non credo lo sarà nuovamente. Certo, qualche tirata la farà di sicuro, ma non per significare che comanda ancora lui, ma per il suo carattere fumantino. Ora il Pd è nelle mani di un galantuomo bravo e serio come Martina.

Se finora ha fatto solo degli interventi puntuali, non urlati, è per la natura della persona. Ritengo che in questi primi giorni di governo stia ancora studiando la situazione che, a vero dire, non è ben chiaro dove andrà a parare. Quello che voglio dire è che nonostante la scissione, il Pd è ancora un partito importante. Se non proprio nei numeri o per la sua breve storia, lo è per i principi democratici che lo contraddistinguono. È pur vero che le beghe interne e le varie correnti sono causa di instabilità, ma è oltremodo positiva la scelta dei suoi leader attraverso le primarie che vedono andare a votare milioni di cittadini. Un paragone con un sistema privato (Rousseau) che partorisce, quando lo fa, i suoi rappresentanti con un mazzetto esiguo di voti on line, non lo si può proprio fare. Quando poi milioni di persone votano loro concittadini che quasi mai hanno dato prova di esperienze amministrative o politiche, allora siamo nella fantascienza.

Se un governo ha un ministro come Minniti che non dico abbia risolto il problema dei migranti, ma ha incominciato un percorso virtuoso, riconosciuto anche in Europa come efficace e valido e, a prendere i voti degli elettori è stato, invece, un signore che dice di voler risolvere il problema con annunci decisionisti, un po’ bulleschi ed estemporanei (ricordate quel signore che diceva di voler spezzare le reni al nemico?), allora non è più un problema della pochezza del Pd, ma quello più generale di elettori che seguono il pifferaio, non più bravo, ma che suona musica più orecchiabile. Dopo di che, i problemi per il Partito Democratico ci sono, ma non certo maggiori di quelli di altri raggruppamenti.

E allora? Credo che la gente voglia la luna (anche un posto di lavoro può legittimamente esserlo), ma non prima di un esame della situazione che dica se ciò è possibile, subito e bene, ma invece con una fideistica adesione a chi la spara più grossa. Tanti elettori si sono allontanati dal Pd non perché non sia più di sinistra o non abbastanza, e nemmeno a causa di Renzi (che le sue colpe comunicative le ha,eccome). Il fatto è che la gente vuole novità e quelli che hanno vinto le elezioni sono stati considerati portatori, appunto, di novità. E non importa che le promesse, ad un serio esame, non siano sostenibili economicamente, quello che conta è la suggestione: via i privilegi dei politici, a casa i migranti, se uno mi entra in casa per rubare io sparo.

Detto questo, è comprensibile che il Pd si stia leccando le ferite, ma risulta, da giornali e altre fonti interne attendibili, che non solo si stia elaborando il lutto, ma che le idee di riorganizzazione siano in circolo e girino veloci. Ci sono due cose che, da democratico della prima ora, giudico essenziali per un restauro del partito. La prima riguarda le scelte di deputati e senatori che devono essere fatte solo in base a competenza e illibatezza morale. La seconda che anche nelle varie segreterie e circoli le persone preposte lo siano perché le migliori possibili e non per giochetti di gruppuscoli o correntine varie. Se un segretario del Pd non fa sentire alta e chiara la voce del partito in ogni situazione in cui sia in ballo l’interesse dei cittadini, quel segretario non va bene.

C’è pure una terza osservazione. Una volta scelto un leader del partito, lo si sostenga sempre e comunque a meno che lui non devii dalla linea scelta dall’assemblea. Questo non significa assecondarlo sempre. Lo si può contestare, dissentirne, argomentando su tutto, ma lo si deve fare tra le mura di casa. Quando la soluzione sarà trovata a maggioranza, questo è quello che dovrà essere portato in pubblico. Via quei dirigenti che non avendo avuto soddisfazione con il loro punto di vista, appena alle prese con un giornalista, manifestano tutta la loro contrarietà a quanto deciso dalla maggioranza.