Il sindaco col 90% di voti: «ecco come ho fatto». E lancia un appello

Ma si può essere rieletto sindaco con il 90%, dicasi novanta per cento dei voti? Matteo Macilotti, primo cittadino di Chiampo in provincia di Vicenza, ce l’ha fatta. Il suo è un caso talmente enorme e tecnicamente abnorme, che bisogna assolutamente capirci qualcosa di più. Anche perchè Macilotti, 37 anni, avvocato e ricercatore di diritto privato all’università di Trento, non è in niente e per niente, neanche nella phisique du role, uno che cavalca, per esempio, l’onda populista del momento. E’ un moderato, un liberale, un cattolico, che rifiuta ogni etichetta e ci tiene alla trasversalità “civica”. E in effetti, ha vinto per questo. Anzi, stravinto, umiliando l’avversario Mariano Vantin e la fortissima Lega (45% alle politiche del 4 marzo scorso). E poi dalla sua ha un tratto non scontato: non sa solo del suo, pur importante, cantuccio di mondo, ma scivola volentieri sui grandi problemi. Come la seguente intervista dimostra.

Per spiegare il 90% di voti lei ha parlato di rapporto diretto coi cittadini, o di aver risolto i problemi quotidiani come le buche nelle strade. Ci saranno però senz’altro altri sindaci in Italia che avranno fatto altrettanto. Magari non precisamente come lei, ma l’avranno fatto. Quali sono le ragioni non amministrative, ma politiche che per lei hanno generato questo risultato straordinario?

Dal punto di vista politico, penso che i cittadini abbiamo apprezzato il nostro civismo, il nostro essere al servizio della nostra piccola città senza finalità ulteriori. La presenza costante mia e degli assessori, la ricerca del dialogo con tutti e la trasparenza rispetto alle nostre scelte penso siano state determinanti. Il Paese è cambiato e i cittadini lo hanno percepito. Mai come oggi, i cittadini si fidano soltanto dei fatti e penso che i fatti a Chiampo li abbiano visti.

Lei è un cattolico che ha dichiarato, testuale, che essere veri credenti rende migliore un politico perchè meno corruttibile, meno materialista. Cosa intende per vero credente? E quanto conta a Chiampo la rete parrocchiale e associativa legata alla Chiesa?

Il credente è colui che crede nella presenza del Dio che è amore. Credere significa riconoscere la vittoria di Cristo sulla morte. Se così è non diviene importante accumulare potere e ricchezza nella vita terrena, ma vivere la propria vita terrena nella prospettiva della vita eterna, nella quale l’unica cosa che potrai portarti in dote è il bene fatto al prossimo. La rete parrocchiale e associativa legata alla Chiesa rappresenta nei nostri Comuni ancora il collante più forte ed è uno dei più importanti luoghi di socializzazione e educazione dei nostri ragazzi.

Quali sono i limiti del suo ex sfidante leghista? In cosa hanno sbagliato i suoi avversari?

Non mi piace parlare degli altri e la domanda mi imbarazza. Penso che il maggior limite è aver organizzato la lista troppo in fretta, forse con poca convinzione.

Lei ha raccolto consensi da tutti, elettori leghisti e grillini compresi. Che cosa secondo lei li ha convinti, tenuto conto della loro sensibilità?

Secondo me li ha convinti il lavoro, in termini di opere pubbliche e di eventi, fatto dalla mia amministrazione nei primi cinque anni. Oggi l’elettore è molto volubile, le grandi ideologie che orientavano il consenso non esistono più. Ciò che conta sono soltanto i fatti concreti e la percezione che chi governa si dia concretamente da fare per risolvere i problemi che il cittadino avverte come tali. Va detto pure che l’elettore ha oggi poca pazienza, pertanto, se si smette di impegnarsi per risolvere i problemi concreti avvertiti dai cittadini, il consenso svanisce molto in fretta.

Niente Fi, niente Pd, che son sembrato convergere su di lei. Niente M5S. Molti leghisti hanno votato la civica Nuova Chiampo. Secondo Mariano Vantin, lo sconfitto di Lega-liga veneta, «una premialità all’Amministrazione uscente, che si è fatta forza organizzando grandi eventi come la Triveneta degli Alpini o il mondiale di trial» (GdV, 13 giugno). Diciamo che il suo civismo moderato è stato di centro nel senso proprio di centrale: ha cavalcato l’assenza di avversari riuscendo cooptarne anche qualcuno, anzi parecchi. E’ così?

Anzitutto, il Movimento 5 Stelle non c’è mai stato a Chiampo. Le Lega alle politiche ha preso il 45%, quindi direi che di leghisti ne abbiamo cooptati molti, appunto, e non pochi. Ma non solo per quello che ha detto Vantin, ma anche per le opere pubbliche e per il fatto decisivo che oggi, se a livello generale vale più il leader del partito stesso, vedi Salvini, o vedi Zaia la cui lista alle regionali ha preso più della Lega, questo vale ancor di più nei Comuni.

A proposito di Salvini: lei ha sostenuto che il leader leghista ha centrato il problema sull’immigrazione – la solitudine dell’Italia nell’accoglienza sul mare – ma non i toni. Condivide le sue soluzioni?

Salvini ha avuto il merito di aver messo l’intera Europa davanti al tema dell’immigrazione, facendo capire che il nostro Paese da solo non può continuare a farsene carico. Sul breve periodo penso che la sua strategia sia stata corretta, perché ciò ha scosso in modo importante i governi europei. Nel medio periodo ritengo, tuttavia, che la strategia del pugno duro debba tradursi progressivamente in risultati concreti sul piano del negoziato politico con i Paesi europei e nordafricani, altrimenti anche il pugno duro sarà stato inutile e si moltiplicheranno le stragi sul mare. Occorre capire bene che se si distrugge l’Europa e si disintegrano le relazioni con gli altri Paesi, non ci si potrà poi appellare all’Europa stessa per chiedere aiuto, semplicemente perché non esisterà più. L’Italia è e rimarrà un Paese affacciato sul Mediterraneo e al quel punto, volente o nolente, si dovrà far carico da sola del problema senza la possibilità di invocare l’aiuto altrui. L’Italia ha estremo bisogno dell’Europa e di relazioni proficue con il Nord Africa.

Il microcosmo della società di Chiampo ha, secondo lei, qualche caratteristica appunto sociale, culturale o antropologica che la rende peculiare?

E’ una città che presenta un tessuto di associazioni e volontariato che poche altre città della medesima dimensione posseggono. Per l’unità del Paese ha giovato molto il fatto che Chiampo è da sempre un’unica parrocchia, la più grande parrocchia di Vicenza. L’unicità ha fatto sì che il tessuto associativo rimanesse unito e non si disperdesse in mille rivoli o in divisioni di quartiere.

Dal suo osservatorio, qual è il problema più drammatico che dobbiamo affrontare?

Il problema più drammatico che dovremo affrontare è il problema della bassa natalità. Al centro dell’agenda di governo ci deve stare proprio questo, altrimenti la struttura del nostro welfare non potrà reggere in alcun modo e non ci sarà riforma che tenga. Fornisco un dato che si riferisce proprio a Chiampo: oggi il rapporto fra 50enni e 18enni è di due a uno. O le scuole medie: io sono del 1981, quando ci andavo io c’erano 180 ragazzini, oggi ce ne sono 90. La metà.

Lei ha qualche idea su come poter risalire la china della denatalità? O siamo destinati a soccombere alla feconda e aggressiva vitalità dei migranti?

Bisogna predisporre una vera e propria task force che metta al centro la famiglia, in ogni sua fase. Penso, ad esempio, ad aiuti significativi a fondo perduto per le giovani coppie che vogliono acquistare la prima casa, a maggiori tutele per le donne lavoratrici che affrontano una gravidanza, ad assegni di natalità che non siano soltanto simbolici ma siano in grado di dare una mano reale e continuativa alle famiglie, ad asili nido gratuiti, alla gratuità dei libri di testo per gli studenti delle scuole dell’obbligo, a doposcuola gratuiti dove poter collocare i figli dopo il normale orario scolastico ecc ecc. Le misure che si possono immaginare sono tantissime. Le famiglie devono percepire che per lo Stato i figli sono un investimento, non sono un peso. Le famiglie devono percepire che quando mettono al mondo un figlio non sono sole, ma c’è una comunità pronta a farsene carico e capace di dare concretamente una mano al momento del bisogno. Prima di qualsiasi reddito di cittadinanza o di riforma pensionistica sono convinto che sia la famiglia l’ente su cui investire i pochi soldi che ci sono oggi. Accanto a questo occorre però parallelamente lavorare per diffondere la cultura della vita, perché le agevolazioni economiche da sole non bastano, se non c’è cultura della vita. Costruire una famiglia e mettere al mondo dei figli deve essere percepito dai giovani cittadini come un obiettivo bello e importante.

La cultura della vita, la chiama lei. Al di là delle motivazioni economiche e quindi dei possibili incentivi, per far capire ai giovani che è bello e importante, come dice lei, fare figli, non c’è un problema culturale, di stile di vita da cambiare? Una volta si faceva famiglia anche in ristrettezze, e i migranti figliano persino sui barconi. Oggi non c’è coraggio, non c’è altruismo, la coppia sembra un’unione di due solitudini. Siamo sicuri che basti recitare la formula della “cultura della vita”? Lei è celibe, queste cose dovrebbe capirle anche meglio.

Ha colto nel segno. Era quello che volevo dire parlando di cultura della vita. E’ un problema sociologico: se la società non si dà l’idea di superare l’egoismo, e mi ci metto io per primo, non andremo da nessuna parte. Io vengo da una famiglia con quattro fratelli: l’elemento centrale che spingeva i miei come tanti genitori era l’affetto da dare ai figli, oggi invece si pensa subito a come mantenerli, con la smania di regalare il cellulare a 6 anni. I vestiti ce li scambiavamo, e le cose non andavano peggio, anzi direi meglio.

Il benessere ci ha fregato il coraggio?

Sì, ci ha reso più soli, e vogliamo mantenere standard che non possiamo più permetterci. Manca il coraggio dei nostri padri. Il mio, quindi, è un invito al coraggio.