«Lago di Garda, 3 zone inquinate su 5: vietato abbassare la guardia»

i è conclusa la prima tappa dell’edizione 2018 di Goletta dei laghi sul Lago di Garda, la campagna di Legambiente realizzata in collaborazione con il CONOU – Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati – e Novamont, che da 13 anni attraversa l’Italia per monitorare la qualità delle acque, degli ecosistemi e dei territori lacustri. Ieri mattina, il responsabile della Goletta dei Laghi Simone Nuglio, la presidente di Legambiente Verona Chiara Martinelli, Lorenzo Albi del circolo di Legambiente Verona e i tecnici della Goletta hanno reso noti i risultati delle analisi microbiologiche dei campioni prelevati nella sponda veneta del Benaco. Su cinque punti monitorati, tre sono risultati inquinati e due entro i limiti. Sorvegliati speciali i campioni prelevati a Garda alla foce del torrente Gusa, a Castelnuovo presso la foce del Rio Dugale dei Ronchi e a Bardolino alla foce del torrente San Severo, che confermano il trend negativo. Rientrano invece nei limiti di legge i prelievi presso la foce del torrente Marra e a Peschiera presso la foce del Rio Sermana.

«È un dato che non può far abbassare minimamente la guardia – commenta Nuglio -, anche perché non è riscontrabile alcun provvedimento che possa aver influito positivamente sulla qualità delle acque di questi due corsi d’acqua. Per questo motivo non escludiamo che in futuro possano essere fatte delle segnalazioni alle autorità competenti per inquinamento ambientale sui luoghi risultati storicamente fuori dai limiti di legge». Anche per Chiara Martinelli «i dati del campionamento microbiologico confermano la necessità di proseguire il nostro impegno nel costante monitoraggio non solo del lago ma di tutto il bacino idrico collegato all’entroterra alla ricerca delle principali criticità». Secondo la presidente Legambiente Verona. «La strada aperta, in collaborazione tra AGS, ARPAV e Legambiente nella ricerca nell’entroterra delle cause degli inquinamenti microbiologici rilevati alle foci dei torrenti, è quella giusta. Obiettivo irrinunciabile – conclude – la separazione delle acque bianche dalle nere, sia per il nuovo collettore che per le reti interne ai comuni, così come prescritto dal Piano di Tutela delle Acque, dai regolamenti delle ATO e da quanto disciplinato dal D.lgs 152/2006».

(Ph. Goletta dei laghi / Facebook)