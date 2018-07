L’etica alimentare salverà il pianeta

Condividi

Mangiare, anche se la necessità lo rende un atto naturale, non significa mandar giù qualcosa e comunque, poiché, seppure il linguaggio alimentare abbia assunto una rilevanza etico-politica tale da condizionare la stessa convivenza pacifica di etnie e culture all’interno della società globalizzata, non si può disconoscere che le scelte alimentari dell’uomo determinino il suo stato di salute fisico ed emozionale, che da sempre esprime la sua appartenenza, il suo habitat, nonché il confronto con la propria storia sia individuale e sia familiare. È ovvio che la scelta del cibo richieda che all’origine ci sia un’adeguata disponibilità per soddisfare le esigenze nutrizionali, al contrario di quanto attualmente si verifica per la sciagurata incapacità di soddisfare le necessità minime di alimentazione in molte zone del pianeta, con elevato rischio della sopravvivenza per miliardi di persone che soffrono la fame e la sete; un problema che si presenta con preoccupazione anche per qualche milione di abitanti della nostra bella Italia. Ma, in palese controtendenza nell’ambito di tale problematica, il cibo (compreso il vino) sta guadagnando una posizione di privilegio nella serie delle tematiche ecologiche, economiche, sociali e politiche, sviluppando interessi, aspettative e obiettivi colossali, nella consapevolezza che non si possa sperimentare un cibo solo a parole, ma per gustarlo appieno sia necessario introdurlo nella bocca, assaporarlo, impastarlo con la saliva per sviluppare gli aromi e i rumori caratteristici. Pertanto, diviene essenziale ampliare il processo dell’informazione-formazione e della valutazione dei comportamenti tra produttori e compratori, con la partecipazione alle scelte dei consumatori, mediante l’analisi e l’orientamento di specifiche politiche alimentari che abbiano per obiettivo, soprattutto, la sicurezza e la tutela della salute psico-fisica della comunità umana. Al cibo appartengono tre grandi campi solidali: della produzione (materia prima), della manipolazione e del consumo, ai quali si aggiunge il “cibo rappresentato” con caratteristiche proprie e differenti, ossia il cibo narrato, dipinto, filmato, fotografato, che il Beato Giobbe ha espresso con il pensiero «…il piacere si mescola alla necessità senza che sia dato sapere che cosa richiede la necessità e che cosa reclami per sé il piacere». Dalla scelta di quali alimenti consumare dipenderà, perciò, la sopravvivenza dell’uomo, delle condizioni di vita dei popoli, il destino delle generazioni future anche geograficamente “lontane”, dell’ecosistema e dei fattori di sottoalimentazione (il problema della la fame nel mondo). Una scelta che incide anche sul controllo attento delle passioni del corpo per condividere, nell’unione di sentimenti, il sapore del cibo con “gusto atteso prima ancora di consumarlo”. Tutti requisiti fondamentali che sono registrati tra i principi dell’ordinamento giuridico Europeo in materia alimentare che, nel concetto di etica alimentare, sancisce:

a) promuovere una politica globale di educazione alla produzione a favore delle popolazioni sottoalimentate migliorando le conoscenze scientifiche disponibili;

b) diffondere tra i produttori, i distributori e gli operatori del sistema economico alimentare i sani principi sulla sicurezza agro-ambientale;

c) migliorare i sistemi di comunicazione che influiscono notevolmente sui processi motivazionali che stimolano le preferenze all’acquisto dei cibi, per ottimizzare adeguati stili di vita e comportamenti alimentari.

L’approccio al corretto uso degli alimenti è definito, “etica alimentare” quale “processo formativo, progressivo, permanente che include l’apprendimento del significato culturale dei cibi e dell’alimentazione” in rapporto all’ambiente, al mondo animale e vegetale sia presente che futuro, alle tradizioni, ai linguaggi e alle scelte morali, per costituire un momento d’incontro con se stessi, con le altre specie viventi e in particolare con la sopravvivenza del pianeta. Senza trascurare, con inquietudine, che il futuro immediato sarà l’Intelligenza Artificiale, che standardizzerà sapori e odori già sperimentalmente sostituiti da impulsi elettromagnetici, nella confusione delle nutrite offerte di alimenti, sarà necessario impadronirsi nuovamente della capacità di scegliere il cibo appropriato. Questo scenario riconduce alla memoria un recente passato, fatto di tradizioni alimentari che univano, intorno a un desco, generazioni nel nome di una terra che ne condivideva le origini, sensazioni e ricordi di cibi, ma che si rischia di perdere rapidamente, poiché, in nome di un progresso non sempre condivisibile, si sta affievolendo senza captare alcun risveglio o tentativo di arginare una follia collettiva che uccide la salute e, in particolare, senza indicare quali siano i doveri etici e morali verso se stessi e verso gli altri.

Pier Giorgio Tupini, presidente Accademia della Cultura Enogastronomica

Claudio Pica, presidente AEPER e FIEPET Confesercenti Roma

Nuovo Corriere