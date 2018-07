Maturando arrestato per droga: «liberatemi, ho l’esame orale»

Condividi

Un 19enne di San Donà di Piave residente a Jesolo, arrestato sabato sera sulla Treviso Mare insieme a un altro giovane, chiederà di essere scarcerato per poter sostenere la prova orale di maturità in programma domani. Il ragazzo si trova nel carcere di Santa Bona per essere interrogato dopo che una pattuglia della Squadra Mobile della questura di Treviso ha trovato oltre sette chili di marijuana (per un valore di circa 70 mila euro), mezzo etto di cocaina e 3.500 euro in contanti all’interno della macchina che guidava.

Il maturando sostiene tuttavia che lui si trovava solo alla guida e che non intendeva spacciare. Come riporta la Tribuna a pagina 20, il giudice Mascolo dovrà decidere se scarcerare il ragazzo permettendogli di sostenere la prova, oppure se confermare la misura cautelare e chiedere alla scuola di posticipare la data dell’esame orale.

