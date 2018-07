Mondiali, nostalgia canaglia: 12 anni fa l’Italia andava in finale [VIDEO]

Condividi

Lo sappiamo, è un po’ come mettere il dito nella piaga (come se non fosse stato già messo abbastanza). 4 luglio 2006: l’Italia affrontava la Germania in una delle seminfinali di Mondiale più emozionanti. La partita era quella al Westfalenstadion di Dortmund (Germania) e la Nazionale azzurra di Marcello Lippi si giocava l’accesso alla Finale contro i padroni di casa tedeschi, che mai erano stati sconfitti su quel campo.

Un vero e proprio successo costruito partita dopo partita con una squadra che unita, compatta e umile. 90 minuti che passano a reti immacolate. Si va ai supplementari speranzosi e consapevoli della nostra forza. E finalmente arriva il gol, a pochi minuti dai calci di rigori. L’autore è Fabio Grosso che subito si lancia in corsa sul campo con quel sorriso larghissimo che è impresso indelebile nei ricordi di molti di noi. Un tiro a giro di sinistro micidiale, sull’imbeccata geniale di Andrea Pirlo, su cui il portiere Lehmann non può nulla. Poi arriva il secondo gol che porta la firma di Alessandro Del Piero su assist di Alberto Gilardino grazie ad un’azione in contropiede guidata da Fabio Cannavaro e Francesco Totti.

Finalmente arrivano i tre fischi dell’arbitro che ci consegnano la finale. E chi se le dimentica le parole da brivido di Fabio Caressa che annuncia al mondo: «è finita, chiudete le valige amici, si va a Berlino. Andiamo a Berlino a prenderci la coppa».