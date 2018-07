Nato, Trump minaccia la Merkel: «spendete di più, pazienza sta finendo»

Condividi

Il presidente Usa Donald Trump ha inviato dure lettere ai capi di Stato e di governo degli alleati della Nato. Trump rimprovera in particolare a Germania, Belgio, Norvegia e Canada di spendere troppo poco nella difesa. E avverte che la Casa Bianca sta perdendo la pazienza davanti al mancato rispetto della soglia del 2% del Pil in investimenti per la sicurezza collettiva, come previsto dal del patto. Nella missiva spedita ad Angela Merkel, pubblicata dal New York Times, si legge: «come abbiamo discusso lo scorso aprile durante la sua visita, c’è crescente frustrazione negli Stati Uniti per il fatto che alcuni alleati non si sono fatti avanti come promesso».

«Una continua inadeguata spesa militare tedesca nella difesa – prosegue la lettera – mina la sicurezza dell’Alleanza e legittima altri alleati a non venire incontro ai loro doveri di spesa, perché vedono la Germania come un modello». Infine l’avvertimento: se le cose non cambieranno, gli Stati Uniti potrebbero tirarsi indietro. «Diventerà sempre più difficile giustificare agli occhi dei cittadini americani perché alcuni paesi non condividono il peso della sicurezza collettiva della Nato mentre soldati statunitensi continuano a sacrificare le loro vite all’estero o a tornare in patria gravemente feriti».