Olimpiadi Cortina, presentata candidatura ufficiale

Condividi

Ieri Cortina ha notificato al Coni il dossier che accompagna la candidatura della “Perla delle Dolomiti” come sede dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026. L’obiettivo è di riportare la montagna del Veneto e del Trentino Alto Adige al centro delle politiche di sviluppo dell’Italia e dell’Europa, consolidando il riconoscimento di questo territorio come “hub europeo degli sport invernali”. Una macro-regione, si legge nel dossier, che vuole rafforzare l’immagine delle Dolomiti nel mondo, promuovendo una sempre più marcata integrazione fra i diversi prodotti turistici dell’area, consolidando l’unione dei territori dolomitici in termini di migliori connessioni fra le vallate olimpiche. In sintesi, una candidatura che unisce il territorio, anche in termini culturali. Il masterplan coinvolge l’intero territorio dolomitico, puntando sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale per dimostrare come sia concretamente possibile conciliare standard organizzativi elevati con la delicata unicità di un territorio patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Le tre località di Cortina (che ospiterà le discipline dello sci alpino, free style, snowboard, bob, skeleton, slittino, curling), Val di Fiemme/Pinè (sci nordico, salto e combinata nordica, pattinaggio di velocità), Bolzano/Merano (hockey, pattinaggio di figura, short track, biathlon ad Anterselva), consentono di concentrare le sedi competitive e non competitive in un raggio estremamente ridotto, con una minore esigenza di mobilità, sempre nel rispetto dell’ambiente. Il progetto per il 2026 sarà oggetto di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex-ante e certificati ISO 20121 e sarà sostenibile anche dal punto di vista economico: si prevedono solo 380 milioni di euro di investimenti in infrastrutture (circa 1/5 di quanto speso per i Giochi di Torino 2006) e le spese operative saranno finanziate da ricavi privati: contributi CIO, sponsorizzazioni, merchandising e biglietti. «Per noi le Olimpiadi del 2026 non sono uno dei tanti eventi, sono l’evento, che deve farci fare un salto di qualità ulteriore – afferma presidente del Veneto, Luca Zaia –. Siamo sicuri che quella di Cortina sia una candidatura tonica, competitiva anche a livello internazionale. Chiedo con forza che la scelta non sia politica ma squisitamente tecnica e si consideri quale delle candidate italiane abbia il più forte appeal per competere adeguatamente con le concorrenti internazionali».