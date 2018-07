Padova, ragazza si getta nel Piovego: salvata da profugo nigeriano

Condividi

Ieri pomeriggio un profugo nigeriano di 29 anni, Solomon Ehigiator, ha salvato la vita ad una ragazzina cinese che ha tentato il suicidio lanciandosi nel Piovego all’altezza dei Giardini dell’Arena a Padova. Ehigiator, in Italia da 4 anni ed ex ospite dell’hub di Bagnoli racconta di aver sentito urlare e di aver visto la giovane buttarsi in acqua. «Mi sono spogliato, mi sono tuffato e l’ho raggiunta», ha raccontato davanti alla folla accorsa, che lo acclamava per il salvataggio.

All’arrivo di pompieri, infermieri del 118, poliziotti e carabinieri, la ragazzina era già in salvo sulla sponda del fiume, acanto al ragazzo. Come scrive Enrico Ferro a pagina 2 del Mattino, il gesto estremo era motivato da una delusione amorosa. Solomon, che spera di vedere accolta la sua richiesta d’asilo, ha commentato emozionato per il calore dei padovani presenti: «Questo è il primo applauso da quando sono arrivato qui».

