Porto Venezia, gestione Costa nel mirino di Corte Conti

La Corte dei Conti ha aperto un’istruttoria sulla gestione del Porto di Venezia da parte dell’ex presidente dell’Autorità Portuale, Paolo Costa (in foto), dopo l’esposto del suo successore, Pino Musolino, presentato anche alla Procura della Repubblica. La documentazione fornita agli inquirenti, potrebbe spiegare come mai il Porto, al momento del passaggio di consegne tra Costa e Musolino, aveva 200 milioni di euro di rosso.

Come riporta Carlo Mion su La Nuova Venezia a pagina 17, Molte carte riguardano bandi di gara sui lavori appaltati dall’Autorità portuale durante la gestione Costa, presidente dal 2009 al 2017. Centrale la figura del direttore tecnico del Porto, Nicola Torricella, destinatario di molti incarichi come Rup (Responsabile unico del procedimento) per quasi tutti i progetti degli ultimi dieci anni, licenziato da Musolino. In totale, più di mezzo miliardo di investimenti.