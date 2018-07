Salvini: «chi tifo ai mondiali? Tutte tranne la Francia»

Condividi

I mondiali di calcio sono ormai agli sgoccioli. Inizieranno venerdì i quarti di finale mentre la partita decisiva che decreterà la squadra più forte al mondo si terrà il 15 luglio. Senza la nazionale in campo, gli italiani si dividono e decidono per chi simpatizzare in questo torneo che, possiamo dirlo, è stato pieno di sorprese, a partire proprio dalla nostra esclusione.

Singolare la posizione del ministro degli Interni Matteo Salvini: «per chi tifo ai mondiali? A me vanno bene tutte, tranne la Francia. Già la simpatia era bassa ma di recente si è ridotta ancora di più».

Fonte: fantagazzetta.com