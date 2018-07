Sequestro conti, Lega: «gravissimo attacco a democrazia»

Condividi

Ieri la Cassazione si era espressa sulla vicenda dei 49 milioni di euro della Lega e aveva dato il via libera per sequestrare i conti del Carroccio in modo da riuscire a recuperarli. Oggi arriva la risposta del leader Matteo Salvini che ha chiesto un incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella mentre fonti della Lega lo definiscono «un gravissimo attacco alla democrazia per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano. Un’azione che non ha precedenti in Italia e in Europa».

Fonte: Huffingtonpost