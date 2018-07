Thailandia, trovati studenti nella grotta: forse in trappola per mesi

Condividi

I 12 ragazzini rimasti intrappolati con il loro allenatore in una grotta thailandese lo scorso 23 giugno sono vivi e stanno bene. Il gruppo di ragazzi, tutti tra gli 11 e i 16 anni, è stato trovato in una cavità della grotta inondata a causa delle piogge monsoniche. Fin qui le buone notizie. Gli studenti e l’uomo infatti rischiano di restare intrappolati all’interno della grotta per oltre 4 mesi, fino al termine della stagione delle piogge, che dura fino a novembre. I soccorritori continuano a pompare l’acqua dalla grotta per aprire un varco asciutto. Nel frattempo, i ragazzi saranno nutriti e assistiti, anche psicologicamente. Si cerca anche di installare una linea elettrica e telefonica per consentire al gruppo di parlare con i familiari. A tutti saranno impartite lezioni di nuoto per favorire un’eventuale operazione di salvataggio. Nessuno di loro, infatti, sa nuotare e un sub esperto impiega 6 ore e mezza per percorrere il tragitto che li separa dall’uscita: indeboliti come sono, immergersi al buio potrebbe essere fatale.

(Ph. Thai Navy Seals)