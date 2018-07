Todd, cane-eroe: morso da serpente per salvare la padrona

Condividi

La storia di Todd è l’ennesima conferma, come se ce ne fosse ancora bisogno, che il cane è davvero il migliore amico dell’uomo. Lui è un cucciolo di Golden Retriever di sei mesi ed è diventato improvvisamente una star del web grazie ad un suo gesto eroico. Todd stava passeggiando con la padrona Paula vicino a casa, in Arizona. La donna non si era accorta che stava per calpestare un serpente a sonagli che, sentendosi minacciato, era in posizione di attacco per aggredirla.

Ma Todd, capito il pericolo, con un balzo si è messo tra la padrona e il serpente che l’ha morso sul muso. Niente paura, Todd sta bene. Tempestiva la corsa dal veterinario che gli ha somministrato l’antidoto al veleno permettendogli di essere dimesso 12 ore dopo scondinzolante ed allegro come prima.