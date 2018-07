Trentino flagellato da maltempo, 50 sfollati [VIDEO]

Condividi

Giornata dura quella di ieri per il Trentino che è stato flagellato dal maltempo fino in serata. A Bolzano e sulle valli di Fiemme e Fassa si sono registrati allagamenti e venti forti. A Moena si è creato un vero e proprio fiume di fango alimentato dalle piogge incessanti (sono caduti circa 130 millimetri di pioggia) e dall’esondazione del rio Costalunga. Si sono registrati anche smottamenti lungo la circonvallazione bloccando la circolazione. Una 50ina di persone sono state evacuate tra Moena e il passo San Pellegrino. La situazione è stata costantemente monitorata dalla Protezione Civile e dai vigili del fuoco che sono al lavoro tutt’ora per riportare la situazione alla normalità

Moena flagellata dalla pioggia e dalla grandine: vigili del fuoco e @dpcpat1 al lavoro VIDEOhttps://t.co/SGdTeD2Lv4

via @giornaleladige @Emergenza24 pic.twitter.com/nxfLBg5tW2 — Renzo Moser (@moserladige) 3 luglio 2018

Siamo vicini alle comunità della Val di Fassa colpite dal violento nubifragio di ieri.Stamani mi sono recato sul luogo x monitor evolversi situazione x tornare presto alla normalità e ridurre i disagi.Un grande grazie alla Prot.civile e a quanti si stan adoperando x il ripristino pic.twitter.com/SAaqwBMDZ4 — ugo rossi (@UgoGma) 4 luglio 2018