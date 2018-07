Tutti pazzi per il Bio, e arrivano le truffe: 100 tonnellate di cibo irregolare

Condividi

12:23 – In 186 controlli fatti nella filiera Bio tra marzo e maggio da parte dei Nas, sono state sequestrate oltre 100 tonnellate di cibo definito bio ma non regolare e 1500 confezioni di alimenti non idonei alla commercializzazione. Sono state accertate inoltre 31 irregolarità in altrettante aziende ed esercizi commerciali. Tra questi in Veneto i Nas hanno beccato a Treviso 1.950 kg di materie prime (farine biologiche di varie tipologie) tutte scadute.

Ricordiamo che gli alimenti comunemente definiti “biologici” provengono da coltivazioni o allevamenti che utilizzano tecniche agronomiche e zootecniche a basso impatto ambientale, attraverso protocolli produttivi nei quali è vietato o limitato l’impiego di diserbanti, insetticidi o concimi contenenti sostanze di sintesi chimica. Per essere commercializzato come “biologico” un alimento deve essere stato prodotto da aziende certificate da Organismi autorizzati dal ministero dell’Agricoltura che appongono su tali prodotti il loro logo, identificandoli quali biologici. (Fonte: Ansa – 09:58)