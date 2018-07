Veneto, legge anti-parentopoli: sostegno bipartisan in Regione

Condividi

Oggi in Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto il consigliere Andrea Zanoni del Partito Democratico ha illustrato il Pdl 258 contro il nepotismo, di cui è primo firmatario. «Vogliamo che la Regione sia una casa con le pareti di vetro, come ama ripetere il presidente Zaia, quindi siamo certi che questo progetto di legge troverà consenso anche nella maggioranza», dichiara Zanoni in una nota. Il provvedimento ha finora ricevuto adesioni trasversali: dal Pd a Leu, al M5S, fino a Elena Donazzan, al neo-zaiano Pietro Dalla Libera e Marino Zorzato (Area Popolare Veneto). «Si tratta di un progetto semplice – spiega Zanoni -, un solo articolo suddiviso in 4 commi, che punta a uniformare la normativa con quella di Bruxelles».

«Dal 2009, infatti il Parlamento europeo, con lo Statuto dei deputati, ha introdotto il divieto per i propri membri di assumere coniuge, partner stabile in unione di fatto, genitori, figli e fratelli o sorelle. E nel mirino sono finiti anche esempi a noi vicini. Un’eurodeputata italiana sta restituendo la somma di 126mila euro derivante dalla retribuzione lorda della madre messa sotto contratto come collaboratrice nel 2009 e nel 2010; un ex deputato veneto a Bruxelles indagato per presunte irregolarità relative all’assunzione di moglie e genero come membri del suo staff e avrebbero mantenuto un rapporto di lavoro anche dopo il 2009, violando, almeno nel caso della consorte, le disposizioni previste dalla Ue. Nel progetto di legge chiediamo che il personale assunto o incaricato a tempo determinato delle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari e della Giunta, non sia individuabile nell’ambito di parenti entro il terzo grado e di affini di primo grado di governatore, assessore e consiglieri, né tra i loro partner frutto di convivenza o unione civile. È la via maestra per evitare che si verifichino ancora episodi di nepotismo».

(Ph. Shutterstock)