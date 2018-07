Vicenza, piante di “marija” in pubblico con cartello: «rispettatele»

Condividi

«Nel rispetto di chi la coltiva e trattandosi di una pianta frutto di madre natura chiedo il rispetto per queste piante perché non faccio del male a nessuno». Si poteva leggere questa scritta nel cartello piazzato vicino a tre piante di marijuana di altezza compresa tra i 60 e gli 80 centimetri scoperte nell’area recintata dell’acquedotto di ViAcqua in località Monte Crocetta a Vicenza.

A scoprirle due tecnici della società che stavano compiendo dei controlli di routine. Gli agenti non hanno ascoltato l’appello del “coltivatore”: hanno estirpato le piante, per un peso complessivo di circa 450 grammi e stanno cercando di risalire all’identità del proprietario. (Fonte: Ansa – 03/07 19:48)