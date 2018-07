Vicenza, Rucco lancia il «festival del Palladio»

Condividi

«A Vicenza ci sarà il festival dell’architettura moderna e del palladianesimo». Lo ha annunciato ieri il sindaco di Vicenza Francesco Rucco durante una visita a palazzo Barbaran da Porto, sede del Centro internazionale studi di architettura Andrea Palladio – Cisa. «Entro fine mese – ha spiegato il sindaco – ci sarà un incontro con la Sovrintendenza per ragionare sulla tutela del patrimonio architettonico della città. E ho chiesto a Guido Beltramini di essere presente».

Come scrive Nicola Negrin sul Giornale di Vicenza a pagina 14, l’idea di Rucco è di «creare una cabina di regia ad hoc», coinvolgendo Cisa, Comune, associazioni di architetti, il Consorzio delle ville venete e la Regione. Il festival dell’architettura «sarà un vero e proprio brand di Vicenza nel mondo», spiega il sindaco. «Una rassegna fatta di mostre, workshop, approfondimenti, ma anche musica, cinema e teatro. Non solo in centro, ma anche in diversi punti, come le ville del Palladio».

