Zucchero incanta Venezia: «era il mio sogno suonare a S. Marco» [VIDEO]

Zucchero emozionato e commosso come un ragazzino mentre ringrazia i presenti e chi gli ha permesso di suonare in una location così speciale. «Dopo 158 concerti avevo un sogno: piazza San Marco. “Non la danno più” mi avevano detto. Ma le sfide sono belle perchè sono quasi impossibili».

«Qualsiasi artista vorrebbe essere qui, al posto mio – ha continuato -. Il mio compito è fare di tutto per non rovinare questa bellezza. Io sono qua per proteggerla. Tutti i timori espressi prima di questo concerto da parte dei veneziani che mi dicevano “lascia Venezia come l’hai trovata”, sono svaniti». (Fonte: Ansa – 03/07 23:51)

Ph: Facebook Zucchero Fornaciari