Bassano, scomparso bimbo di 3 anni: forse caduto nel canale

14:02 – Momenti di apprensione e paura a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Si sta cercando disperatamente un bambino di 3 anni scomparso improvvisamente. Il piccolo è figlio di migranti dalla Costa d’Avorio ed era ospite di una struttura per richiedenti asilo. Il piccolo usciva ed entrava dall’abitazione mentre i genitori erano in casa fino a quando la madre non l’ha più visto e ha dato l’allarme. Il piccolo è figlio di migranti dalla Costa d’Avorio ed era ospite di una struttura per richiedenti asilo.

Si teme possa essere scivolata dentro al canale di fianco al Brenta che confluisce nella centrale elettrica di Via Santi Fortunato e Lazzaro a Bassano. Decine di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile e un elicottero sono impegnati nella ricerca. I tecnici della centrale elettrica stanno tentando di abbassare il livello dell’acqua nel canale che si era ingrossato a seguito del maltempo delle ore scorse. (Fonte: Ansa – 12:48)