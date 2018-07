«Boeri sbaglia: non ci servono clandestini, ma lavoro qualificato»

Condividi

«Sbaglia il professor Boeri nel ritenere che servono clandestini in Italia per svolgere lavori umili e mortificanti per pagare le pensioni. Nel nostro paese è necessario sviluppare una crescita economica e dei metodi d’impiego innovativi, che permettano la creazione di posti di lavoro e che diano opportunità gli italiani». Lo afferma in una nota il consigliere regionale Stefano Casali (Centro Destra Veneto) in risposta alle dichiarazioni del presidente dell’Inps. «Penso a quello che è stato fatto dallo Stato di Israele – spiega – che quest’anno festeggia i 70 anni dalla sua fondazione, dove si sono creati posti di lavoro sviluppando con visione strategica: turismo, tecnologia e agro-alimentare 2.0. Questa potrebbe essere un’idea di sviluppo da applicare anche in Italia».

«Ha invece ragione il prof. Boeri quando dice che in Italia c’è bisogno di immigrati regolari. È oggettivamente provato – evidenzia Casali – che oltre l’85% di queste persone è rappresentato da clandestini che entrano nella nostra nazione violando la legge e conseguentemente gravando sui bilanci dello Stato, creando moltissime voci di spesa nei più vari settori. Penso in primis a quello della giustizia e della sicurezza. Auspico che il nuovo Governo continui il percorso intrapreso – conclude – a difesa degli italiani e degli immigrati regolari, nonché nell’accoglienza dei veri profughi che meritano tutta l’attenzione dell’Italia e dell’Europa. Se l’economia italiana crescerà con la qualità del lavoro, il sistema pensionistico reggerà senz’altro».