Iroman padovani in gara a Francoforte

Condividi

Francoforte ospiterà la “Mainova Ironman European Championship”, il top delle gare di triathlon. L’appuntamento da segnare in agenda è domenica 8 luglio. Fra i 2900 atleti, professionisti ed Age Group, provenienti da ogni parte del mondo, ci saranno 14 triatleti della società sportiva di Padova (CUS PADOVA UNIPD). Gli “uomini di ‘ferro” saranno in gara in una competizione decisamente adrenalica. Al debutto nel loro primo “Ironman” saranno Cosimo Ligorio, Mazzucato Nicola, Salvatore Raia; mentre tra quelli che hanno fatto più di una gara “Ironman” troviamo i fratelli Alessandro e Alberto Bortoletto, Michele Busato, Sebastien Marcone, Devid Chiaretto, Marco Pasqualin, Leo Piva e Gabriele Pettenuzzo. In gara a Francoforte anche Federico Regazzo (nella categoria M2) e Luca Lazzara (nella categoria M3), questi ultimi si sono inoltre qualificati per i prossimi mondiali di “Ironman 70.3” a Porth Elizabeth in Sudafrica, il 2 settembre 2018.

«Una prova che rappresenta il traguardo di mesi intensi di allenamenti – commenta il responsabile Andrea Zennaro – impegno, fatica, costanza e determinazione contraddistinguono i nostri atleti. Dall’anno della sua fondazione, il 2013, il CUS Padova UNIPD sez. Triathlon, conta ad oggi 180 soci, di cui 30 universitari – 100 age group e 50 giovani che attendono ottimi risultati sia in campo nazionale che internazionale… In bocca al lupo ai nostri ragazzi». Le prove dell’Ironman a Francoforte sono le seguenti: partenza alle 06:30 con i 3,8 km di nuoto, con il primo cambio per partire con la frazione in bicicletta di 185 km e per finire, la maratona di corsa finale di 42,195 chilometri. Dal 2002, Ironman Germany Frankfurt è la gara che assegna i titoli europei; attesi 300.000 spettatori e 10 ore di diretta televisiva. Tra gli atleti professionisti in questa competizione internazionale, anche i due campioni del mondo delle ultime due edizioni, i tedeschi Jan Frodeno e Patrick Lange, e nella gara femminile, la svizzera Daniela Ryf, anche lei campionessa mondiale delle ultime tre edizioni di Kona alle Hawaaii.