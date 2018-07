Jerri Calà appoggia il governo, Di Maio: «libidine!»

Condividi

Dopo Orietta berti e Rita Pavone, questa volta è Jerry Calà a intervenire pubblicamente a difesa del governo Conte. L’ex Gatto di vicolo miracoli ha scritto su Twitter: «tutti in tv si chiedono dove troverà questo governo i soldi per mantenere le promesse elettorali. Basterebbe che il precedente governo gentilmente svelasse dove ha preso tutti quei miliardi per salvare le banche».

Il tweet è stato rilanciato dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio che, dopo aver incassato commenti critici al decreto-dignità da tutte le categorie e anche da esponenti dello stesso governo, ha condiviso l’endorsement sulla sua pagina Facebook commentando con il celebre tormentone dello showman: «libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi».