Jesolo, attenzione alla truffa dei biglietti gratis per Aqualandia

Nei giorni scorsi sui social è diventato virale un post dove venivano promessi 5 biglietti gratis per Aqualandia, il parco acquatico di Jesolo. Se già di per sè la cosa aveva messo il sospetto a molti utenti che potesse trattarsi di una truffa, arriva la conferma ufficiale anche da parte della stessa Aqualandia che su Facebook scrive: «non si tratta di un’iniziativa promossa dal Parco e non proviene da nessuna pagina ufficiale. Scoraggiamo tutti ad aderirvi. Vi saremmo grati, inoltre, se poteste contribuire a NON DIFFONDERE ulteriormente tale messaggio per evitare che altri ne siano ingannati. Grazie per la collaborazione e per le molte segnalazioni che ci avete fornito a riguardo».