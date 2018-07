Linda ha troppa fretta di nascere, papà “ostetrico” istruito al telefono

Condividi

17:54 – Linda non ne ha proprio voluto sapere di aspettare. Così il suo papà l’ha fatta nascere in casa a Musile di Piave vestendo i panni dell’ostetrico e guidato al telefono dall’infermiera che si trovava in ospedale. Messo il vivavoce i due neogenitori hanno seguito alla lettera le indicazioni ed è andato tutto per il verso giusto. Pochi istanti dopo che Linda è venuta alla luce è arrivata l’ambulanza che ha portato mamma e bimba in ospedale, entrambe in ottima salute.

Il direttore generale dell’Ulss 4 Carlo Bramezza: «l’ennesima conferma che l’organizzazione dell’urgenza-emergenza in Veneto funziona egregiamente. Congratulazioni al preparatissimo personale del Suem 118, al personale dell’Ulss 4 e ovviamente ai due genitori che ricorderanno per tutta la vita questo lieto evento». (Fonte: Ansa – 16:21)