Ma che Rolling Stronzata

In un attacco masochista acuto, vi va di leggere un concentrato di luogocomunismo al cubo, che puzza di saccente moralismo al quadrato, scritto da gente che crede di essere la bontà incarnata alla enne volte? Eccovelo servito dal mensile Rolling Stone Italia: l’appello “Noi non stiamo con Salvini. Da adesso #chitaceècomplice” (hashtag obbligatorio: e chi siamo noi, meno di Saviano?). Se voi che ci state leggendo siete colti da conati di rigetto ogni qual volta vi capita sotto gli occhi un proclama in nome di qualche Assoluto con la maiuscola, allora ingollate un bell’antiemetico, perchè qua ci vuole tutto.

Leggiamo qualche spezzone di Verità di santo Rolling Stone in missione per conto di Dio, partendo dall’incipit inzuppato di lacrime: «Fa male vedere, giorno dopo giorno, un’Italia sempre più cattiva, lacerata, incapace di sperare e di avere fiducia negli altri e nel futuro. Un’Italia rabbiosa e infelice. Fa ancora più male prendere atto che questa rabbia si è fatta potere». O madonna, ma se è la rabbia in sè a ferire il cuoricino dei rollingstoniani, che dire allora della rabbia nelle piazze noglobal? Quella non era rabbia? E la rabbia che cova sotto la cenere dei tanti sfruttati e umiliati, magari dei precari che hanno votato il M5S ora al potere, è una rabbia brutta e cattiva?

Ma continuiamo. «Non vogliamo che il nostro Paese debba trovare un nemico per sentirsi forte e unito. Per questo non possiamo tacere». La copertina, che non poteva che avere i colori della bandiera arcobaleno (che fa tanto marcia della Pace ma anche orgoglio gay ma anche un po’ Heidi ti sorridono i monti, e volendo pure un po’ di vecchio hippysmo), cita a bersaglio Salvini, neo-ministro degli Interni e leader della Lega. Personaggio discutibilissimo, ma non un nazista, se non nei sogni più confessabili di certo sinistrismo a cui la reductio ad Hitlerum serve per coprire il proprio vuoto ideologico e politico. Bene: cos’è questo, se non trovare un nemico per sentirsi forti e uniti? Cos’è un appello in negativo (“non stiamo con…”) se non una chiamata a fare fronte contro un avversario colpevole di aver messo in discussione niente meno che i «valori sui quali abbiamo costruito la civiltà, la convivenza»? Sono di un’ingenuità quasi infantile, questi firmaioli ispirati dal Bene.

Ma tosto getta il guanto di sfida, il magazine che due anni fa ebbe il coraggio di sfoderare una copertina insalivata a maggior gloria di Matteo Renzi (“The young pop”, titolava con acre spirito critico). Sentite qua quale slogan sbatte in faccia ai lettori, con originalità tale che, per stare alla musica, neanche Vincenzo Mollica nei suoi servizi più salaci: «Not in my name, non nel mio nome, nel nostro nome. Questo dev’essere chiaro, da subito. Così com’è chiaro che solo provando a stare insieme possiamo tornare ad avere un presente, e immaginare il futuro». Me cojoni. Che sferza, che durezza, che estro, che trascinante creatività nello smuovere gli animi.

Rolling Stone, poi, ricorda a sè medesimo che «sin dalla sua fondazione, 50 anni fa» ha coltivato impegno politico e sociale e «coraggio nel dire sempre da che parte sta». Sì: dalla parte, con Renzi, di chi continuava la politica di Letta e di Monti, che a loro volta continuavano, dando una stretta più severamente europeista rispetto all’inaffidabile Berlusconi, l’intera filiera di tutti i governi precedenti da Maastricht in poi, e cioè in totale e beota asservimento delle loro divinità i Mercati, alias Ue-Bce-Nato, con annesse e connesse grandi potenze finanziarie (hedge fund) e grandi banche (Goldman Sachs, Jp Morgan ecc). Il rollingstoniano è il perfetto prototipo di chi si inumidisce per i migranti (molti disperati veri, vittime della globalizzazione non solo economica ma anche culturale che piace tanto ai fan del meticciato a tutti i costi) e non vede, probabilmente perchè non ci capisce una fava e non ne sa una ceppa, tutte le porcate e porcherie che i “meno peggio”, di solito stanziati a sinistra, hanno sostenuto e sostengono senza vergognarsene.

Non poteva mancare, in un sussulto finale di trionfo della banalità, il fazzoletto resistenziale agitato fra le lacrime di ansiosa speranza «perché l’Italia rimanga una società aperta, moderna, libera e solidale». E giù la lista dei migliori, dei buoni e giusti, dei semprepronti, delle vergini dai candidi manti, degli «artisti e protagonisti della vita culturale» che non negano mai una firmetta, se si tratta di apparire anche quest’oggi indignati permanenti, araldi della compassione, baluardi viventi della libertà. I fan così sono rassicurati, il nome strappa un’altra occasione per mettersi in mostra, la fama di stare dalla parte del Lato Chiaro della Forza è confermata. E stasera si può fare all’ammore felici e contenti.

A proposito: sapete cosa diceva un rockettaro vero, Lemmy dei Motörhead (in foto a lato) non un trombone alla Bono degli U2, un tipaccio sincero e gentile che pure scrisse feroci canzoni contro la guerra, contro le menzogne della politica, contro tutte le religioni, contro la distruzione ecologica e persino contro l’orrore della pedofilia, sputando su Bush come su Blair, ma senza mai sprecare la firma sotto un appello auto-pubblicitario, zuccheroso e ipocrita, non schierandosi fra le fazioni come se il rock fosse un partito? Diceva così, rivolgendosi idealmente ai colleghi musicisti a cui piace da matti fare le prediche: «“Oh, avevo qualcosa da comunicare”. Ma vaffanculo, volevi solo scoparti quella biondona in quarta fila!». Vale lo stesso per i giornalisti musicali.