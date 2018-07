Ministro della Salute Grillo: «aspetto un bimbo e lo farò vaccinare»

Condividi

Il ministro della Salute Giulia Grillo, durante una conferenza stampa al dicastero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie, annuncia di essere in dolce attesa e che, una volta nato, farà vaccinare il figlio. Poi risponde a chi l’ha accusata di essere una ministra no vax: «mi hanno detto che ero in cima alle campagne No-Vax, ma io non ero in cima a nulla. Ho fatto solo il mio lavoro di portavoce e l’ho fatto bene. Ci sono delle legittime richieste di trasparenza dei cittadini a cui giustamente vanno date delle risposte: la maggior parte delle persone che non hanno ancora vaccinato hanno dei dubbi legittimi che non gli sono ancora stati sciolti».

Grillo ha poi confermato che, per la frequenza del prossimo anno scolastico 2018-2019, basterà l’autocertificazione e che non è perentorio il termine del 10 luglio. «La modifica della legge Lorenzin verrà fatta da una legge di iniziativa parlamentare su cui i parlamentari di Movimento 5 Stelle e Lega, in totale accordo, stanno attualmente lavorando, e che mi auguro verrà presentata già la prossima settimana», ha concluso.

Fonte: Huffingtonpost