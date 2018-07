Operaio Fca contro Ronaldo alla Juve: «una vergogna»

Condividi

Le voci di Cristiano Ronaldo ormai prossimo ad indossare la maglia bianconera della Juventus si fanno sempre più insistenti. Se in molti accolgono la news con favore ed entusiasmo, non si può dire lo stesso per un operaio di Fca che all’agenzia Dire ha manifestato tutta la sua indignazione. «Dopo Higuain, pure Cristiano Ronaldo? È una vergogna. Gli operai della Fiat non hanno un aumento di paga base da 10 anni e tutti gli stabilimenti sono in cig. A Cassino stanno fermi per 5 gironi, a Pomigliano lavoriamo 11-12 giorni in un mese e si ferma pure Brugliasco».

«Con il suo stipendio si potrebbero dare 200 euro di aumento a tutti i dipendenti. La Fca spende 126 milioni di euro annuali di sponsorizzazione, 26,5 solo per la Juve. Lo scorso anno hanno fatturato oltre 20 miliardi di euro e poi si perdono per un pagamento contrattuale che non danno da 10 anni», ha concluso.

