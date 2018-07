“Panin onto”, che passione: +69% in 5 anni per street food in Veneto

Condividi

Caldo o freddo, dolce o salato, tradizionale o 4.0, locale, italiano o estero. Lo street food, soprattutto negli ultimi 5 anni, anche in Veneto è riuscito a conquistare sempre più sostenitori, tra i produttori e tra i consumatori. Calamari da passeggio, pasta e fagioli, hamburger gourmet, focacce, pizze ma anche decine di formaggi tipici, panini con gli insaccati tradizionali, soppressa in primis, pasta fresca, ravioli e tortellini di Valeggio oppure i più “trendy” prodotti gourmet bio o vegani di nuova concezione. Il tutto innaffiato con dell’ottima birra artigianale locale.

Ormai quasi ogni prodotto tradizionale veneto può essere trasformato in un piatto da degustare passeggiando e, per fortuna dei palati, le proposte crescono e cambiano di giorno in giorno per la gioia dei numerosi aficionados del gusto che cercano e trovano, con sempre maggiore frequenza, i colorati “ristoranti” su quattro ruote, spesso legati a manifestazioni ed eventi. «Tutto con il massimo rispetto delle materie prime, delle regole sanitarie e delle tecniche di lavorazione tradizionali, oltre all’attenzione verso le esigenze alimentari dei consumatori – commenta Christian Malinverni, ristoratore tradizionale e a capo della federazione Alimentaristi di Confartigianato Imprese Veneto– che sono le caratteristiche principali delle nostre produzioni artigiane, da sempre riconosciute per la loro genuinità e specialità».

In regione, secondo i dati rielaborati dall’Ufficio Studi della Federazione, su fonte UnionCamere-Infocamere, nel 2018 le imprese registrate come “Attività di ristorazione ambulante” sono 206 e sono cresciute del 69% nell’ultimo quinquennio, contro un totale di 2.729 e una crescita media nazionale del + 58,9%. «Siamo molto contenti della crescita di vere e proprie realtà produttive –continua Malinverni -, un argine agli esercizi abusivi che minano questo particolare settore che ha l’occasione di diventare opportunità sia per le imprese tradizionali che innovano e diversificano, sia per le nuove realtà che propongono nuovi stili gastronomici. Lo street food è una realtà viva e creativa –sottolinea- fatta di cuochi, fornai, pizzaioli e rosticcieri, di imprenditori giovani e meno giovani ma tutti accomunati dall’orgoglio di conservare tradizioni familiari o di proporre nuovi sapori. Insomma, è l’artigianato che esprime i valori più veri e autentici della nostra e di altre culture».

I dati raccontano anche di 39 attività gestite da under 35 nel 2018 (18,9% sul totale delle imprese) e di 14 imprese gestite da stranieri (6,8%). Tra le province, Padova ne registra 68, seguita da Verona 38 e Venezia 34. Negli ultimi 5 anni A Treviso, Vicenza e Verona le attività a 4 ruote sono raddoppiate (+100%). Il cibo di strada, oltre ad essere un elemento basilare della storia regionale dell’arte culinaria, è anche un elemento che, più di altre realtà consumate “al piatto”, permette letteralmente di “gustare il territorio”, osservarlo e goderselo mangiando un prodotto che ne è l’espressione socioculturale. «Il cibo di strada e le tipicità sono due aspetti vitali di una importante cultura agroalimentare artigiana veneta che non si devono escludere ma integrare a vicenda –conclude Malinverni- imprese, consumatori e prodotti sono le tre realtà attorno a cui si esplica il cibo di strada italiano ed è importante individuare le strade da seguire per l’interdipendenza e collaborazione fra queste realtà».