Pedemontana, la richiesta: «pedaggi gratis per imprese»

La Consulta delle attività produttive di Spresiano, che raccoglie 13 rappresentanti di agricoltura, artigianato, industria, ha stilato un manifesto in otto punti sulla Superstrada Pedemontana Veneta. Come scrive Alessandro Bozzi Valenti su La Tribuna pagina 21, il documento condiviso da tutte le categorie (Confcommercio, Confartigianato, Cna, Coldiretti, Confagricoltura), tocca vari aspetti: dalla richiesta di creare un tavolo di lavoro permanente con i sindaci coinvolti per seguire i lavori e definire un piano del traffico complessivo, alla necessità di opere viarie complementari, fino alle atto le mitigazioni ambientali e le autorizzazioni sulle superfici commerciali in prossimità dei caselli. Inoltre, si chiede che i pedaggi per cittadini e imprese del territorio siano gratis e che gli espropriati siano pagati progressivamente, di pari passo con i lavori, senza attendere la chiusura dei lavori.