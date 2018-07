Pfas e GenX, Greenpeace: «ministro Costa intervenga»

Condividi

17:55 – «Quello che emerge dai dati Arpav è gravissimo, soprattutto perché le stesse autorità venete già nel 2013 avevano identificato Miteni come fonte principale della contaminazione di una delle falde acquifere più grandi d’Europa». Lo afferma in una nota Giuseppe Ungherese, responsabile della Campagna inquinamento di Greenpeace Italia, commentando i dati sulle presenza, in acque sotterranee a valle dello stabilimento Miteni di Trissino (Vicenza), del “GenX“, sostanza «che le autorità regionali con decreto nr. 59 del luglio 2014 hanno autorizzato a smaltire nel sito industriale della stessa azienda».

Secondo Ungherese, «la leggerezza con cui hanno operato le autorità regionali venete ha di fatto condannato un territorio, già gravemente colpito, a subire anche l’inquinamento proveniente dall’Olanda. Di fronte a tale negligenza è necessario un intervento immediato del ministro Costa, a cui Greenpeace ha già chiesto un incontro urgente, affinché venga immediatamente revocata a Miteni l’autorizzazione a trattare i rifiuti contenenti il GenX». (Fonte: Ansa)