Rolling Stone, copertina contro Salvini

Il magazine Rolling Stone Italia ha reso nota la sua prossima copertina: su sfondo arcobaleno si leggono le seguenti parole “Io non sto con Salvini“. Oltre alla copertina, anche l’editoriale (non firmato) è dello stesso tenore: «la semplificazione è stata la sua carta di consenso, ministro Matteo Salvini. Ma ora il potere ce l’ha. È un politico giovane che dichiara di volere cambiare le cose. E allora le cambi. La smetta di usare i più deboli come cavie di un eterno spot dell’emergenza. Governi affrontando le emergenze vere: le mafie, la corruzione, cercando di fare meglio di quanto non sia stato fatto prima».

Poi chiama a raccolta gli esponenti del mondo “pop”. All’appello hanno risposto scrittori: Daria Bignardi, Sandro Veronesi. Registi e attori: Marcello Fonte, Carolina Crescentini, Gabriele Muccino, Daniele Vicari. Conduttori televisivi radiofonici: Costantino della Gherardesca, Michele Serra e Linus. Cantanti e rapper: Vasco Brondi, Caparezza, Diodato, Elisa, Ernia, Gazzelle, Gemitaiz, Lo Stato Sociale, Emma Marrone, Motta, Negramaro, Roy Paci, Mauro Pagani, Tommaso Paradiso, Lele Sacchi, Selton, Tedua, Tre Allegri Ragazzi Morti.