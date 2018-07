Scala Statua della Libertà per «diritti bambini migranti»: arrestata [VIDEO]

Condividi

Nella giornata del 4 luglio, giorno dell’Indipendenza negli Stati Uniti, una donna di 44 anni, immigrata originaria della Repubblica Democratica del Congo, si è arrampicata sulla base della Statua della Libertà per protestare contro le politiche sull’immigrazione del presidente Donald Trump. Ha dichiarato che non sarebbe scesa finchè non fossero stati «liberati tutti i bambini, figli di immigrati separati dai genitori al confine con il Messico». Per precauzione Liberty Island è stata evacuata e la donna è stata fatta scendere ed arrestata.