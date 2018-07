Sequestri Lega, Zaia: «fuori dal mondo, così chiude il partito»

Condividi

11:51 – Il governatore del Veneto Luca Zaia commenta la sentenza della Cassazione sul sequestro dei fondi della Lega: «non esiste, 49 milioni è una cifra paurosa, fuori dal mondo. Pur prendendo atto della sentenza, che rispetto, c’è anche un tema di esercizio della democrazia perché, se tutto fosse applicato alla lettera, stiamo parlando della chiusura di un partito». Proprio ieri il Carroccio aveva definito la sentenza «un gravissimo attacco alla democrazia» e il leader Matteo Salvini ha chiesto un incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella.

Zaia prosegue: «non vorrei che i cittadini pensassero che i partiti navigano nell’oro, mentre questi si autofinanziano: paghiamo le tessere e facciamo i versamenti. Il messaggio che ne esce è sbagliato. Ricondurrei tutto a quello che è la verità e lo stato dell’arte su questa partita, che penso abbia avuto delle cose contestabili oggetto di discussione, come la vicenda di Bossi e Belsito, ma mi fermerei lì. Pensare che da questo, per tutta un’architettura dell’accusa, si arrivi a una contabilità di 49 milioni mal spesi o spariti la vedo molto dura», conclude. (Fonte: Ansa – 10:37)