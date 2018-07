Taser a polizia, prima sperimentazione a Padova

Condividi

Come annunciato nelle scorse settimane, è arrivato il decreto che dà il via alla sperimentazione della pistola elettrica (taser) per le forze dell’ordine. La fase sperimentale seguirà un disciplinare in via di definizione e sarà affidata a polizia, carabinieri e guardia di finanza di 11 città: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. La fase sperimentale .

«Il taser è un’arma di dissuasione non letale – ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini – e il suo utilizzo è un importante deterrente soprattutto per gli operatori della sicurezza che pattugliano le strade e possono trovarsi in situazioni borderline, dove una misura di deterrenza può risultare più efficace e soprattutto può ridurre i rischi per l’incolumità personale degli agenti».

Fonte: Repubblica