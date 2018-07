Torna a casa in anticipo, trova moglie con amante: botte da orbi

Condividi

Ha mandato all’ospedale la moglie e l’amante dopo che li ha beccati insieme rincasando prima senza avvertire. E’ successo martedì sera ad Atri, in provincia di Teramo. Il marito 38enne ha aperto la porta della camera da letto e si è trovato davanti ad una scena davvero difficile da giustificare. E dopo un momento di smarrimento è scoppiata una lite violentissima: il tradito, accecato dalla rabbia, ha cominciato a sferrare pugni a destra e a manca per diversi minuti fino a quando, si è allontanato volontariamente dall’appartamento.

Solo a quel punto i due amanti sono corsi in ospedale per ricevere le prime cure. La moglie 39enne ha riportato fratture ad alcune costole. Per il suo amante 48enne, invece, è andata peggio e si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Teramo per alcune lesioni al volto giudicate serie dai medici. Per il momento gli aggrediti non hanno presentato denuncia ma il marito tradito è stato denunciato d’ufficio per lesioni personali aggravate.

Fonte: Gazzettino