Verona, mancano strisce pedonali e arrivano Beatles a protestare

Singolare protesta a Verona documentata sulla pagina Facebook di Special Mr Martini. A Borgo Roma, in via Tombetta, mancano le strisce pedonali e così qualcuno ha deciso di protestare mettendo dei cartonati dei Beatles ad altezza naturale che imitano la famosissima copertina dell’album Abbey Road.

Nelle sagome si legge: «egregi Assessori, forse non ci conoscete ma, indipendentemente da questo, vi vogliamo segnalare che qui in via Tombetta (angolo Basso Acquar) non ci sono le strisce pedonali. Ne avremo urgente bisogno. Cit. John Lennon».