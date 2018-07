«Vietare tutti i pesticidi a Conegliano»: nasce comitato per referendum

Condividi

«Voglio vivere in un ambiente sano: il MIO ambiente, la mia città». Inizia così la nota di Conegliano senza Pesticidi, Comitato che si è fatto promotore del referendum comunale consultivo che potrebbe vietare l’uso di pesticidi chimici di sintesi in tutto il territorio comunale. «A norma di legge e di Regolamento Comunale ai primi di Settembre verrà depositato presso il Municipio di Conegliano il quesito referendario – spiegano -. Ci saranno poi 60 giorni di tempo per raccogliere 2.500 firme di elettori coneglianesi. Siamo consci che il problema della ricaduta dell’uso dei pesticidi sulla salute umana non è più rinviabile. Sono centinaia ormai le denunce e gli appelli a far convertire l’agricoltura chimica alle pratiche biologiche e biodinamiche, rispettose dell’ambiente e dell’uomo».

Infine lanciano un appello: «la via democratica del referendum comunale è una potente arma nelle mani degli elettori. Adesso tutte le persone di buona volontà si mobilitino in prima persona per la difesa della salute pubblica. Questa è l’occasione per farlo ed è dovere di chiunque abbia a cuore la salute dei propri cari portare il proprio contributo».

Ecco il quesito referendario

Sei favorevole alla introduzione del seguente articolo nel regolamento di polizia rurale del Comune di Conegliano ?

– Il principio di precauzione, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica, stabilisce che tutte le misure che aiutino a prevenire un rischio per la salute dell’uomo e degli animali devono essere adottate. Il Comune di Conegliano ha come obiettivi specifici la tutela della salute dei suoi cittadini, la conservazione della sostenibilità della natura e delle acque, così come la possibilità che le diverse forme di economia possano coesistere sul suo territorio in modo equo e rispettoso. In conformità con questi obiettivi, il Comune di Conegliano promuove l’uso dei prodotti fitosanitari biodegradabili ammessi nelle pratiche della agricoltura biologica e/o biodinamica all’interno dei suoi confini. L’ Amministrazione Comunale si impegna ad indicare le misure a sostegno di detto uso.

– Indipendentemente da questa disposizione, l’uso di tutte le sostanze tossiche e l’uso di prodotti sintetici e di diserbanti chimici dannosi per la salute e per l’ambiente e comunque di tutti i fitofarmaci chimici di sintesi, è vietato all’interno dei confini comunali. L’indicazione nominativa di tutti i prodotti vietati verrà inserita nel regolamento di polizia rurale previo aggiornamento annuale. Il Comune è responsabile del monitoraggio dell’attuazione e del rispetto dell’esito referendario.

Fonte e ph: coneglianosenzapesticidi.it