Vino sul Garda, tour enologici a bordo del “Siora Veronica”

Condividi

17:10 – Nove appuntamenti per degustare le prime bollicine Garda Doc sul più antico veliero del Benaco. Da lunedì 9 luglio a lunedì 10 settembre, il Consorzio Garda Doc in collaborazione con Federalberghi Garda Veneto presenta “Wine Experience“, un calendario di eventi aperti al pubblico da luglio a settembre, con degustazioni enogastronomiche a bordo del “Siora Veronica” (in foto), che solca il lago dal 1926. La navigazione prevede tratte differenti e diverse possibilità di imbarco per una gita delle durata di circa 2 ore tra Malcesine, Torri Del Benaco e Bardolino.

«Garda DOC Spumante – spiega Luciano Piona, presidente del Consorzio – è la nostra sfida più grande. Abbiamo scelto uno spumante come tipologia centrale della denominazione per riunire sotto il nome Garda i sette milioni di bottiglie che sono già presenti nel nostro territorio con nomi diversi. “Wine Experience” è un modo di raccontare il vino e il lago che rappresenta la nostra forte identità culturale e turistica». (Fonte: Ansa)

(Ph. Siora Veronica / Facebook)