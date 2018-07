Adico: «voli low cost, estate di disagi»

Condividi

Il presidente di Adico, associazione difesa consumatori, Carlo Garofolini, va all’attacco delle compagnie aeree low cost: «Ormai è una gara a chi crea più disservizi». Come riporta la Nuova Venezia a pagina 19, Adico punta il dico contro i voli cancellati, gli atterraggi in scali diversi da quelli previsti e i mancati indennizzi dei passeggeri. Per questo motivo, informa Garofolini, «stiamo mettendo a punto uno strumento che misuri l’indice di affidabilità della compagnie aeree. Potrebbe essere un valido indicatore per i tanti passeggeri che utilizzano i voli low cost».