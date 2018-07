Zucchero contro Vasco: «fa canzonette da 3 accordi»

Condividi

Reduce dal doppio concerto in Piazza San Marco a Venezia, Sugar “Zucchero” Fornaciari – che si prepara a condividere il palco di Hyde Park a Londra con Eric Clapton – risponde a Vasco Rossi che aveva detto che «i duetti sono per bimbi da asilo». E non le manda a dire. «La bellezza sta nel condividere qualcosa con chi non teme di non essere all’altezza. «Se c’è anima e passione, non si può aver paura di essere inferiori», spiega intervistato da Rita vecchio sul Messaggero.

«Gli italiani, invece, sembrano soffrire di questa cosa. Se qualcuno dice che i duetti sono una roba da asilo, è perché gli trema il buco del culo». Zucchero elogia i turnisti che lo accompagnano in tour e lancia un’altra stoccata al collega di Zocca: «non c’è nessun gruppo in Italia che può competere con loro. Farei apposta un concorso fra band con i colleghi altisonanti e che sparano cazzate. Per canzonette da tre accordi va bene, ma quando fai roba seria è un’altra cosa».

(Ph. Shutterstock)