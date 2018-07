«Zucchero, turismo non soffoca Venezia? Manca contatto con realtà»

Condividi

La Consigliera comunale di Venezia Monica Sambo (Pd), torna sulle polemiche legate al concerto di Zucchero in Piazza San Marco. «Non avevamo criticato il concerto ritenendo che, se fosse stato gestito in modo corretto, tutelando la Piazza e la città, non vi fosse di per sé nulla di male», spiega in un post pubblicato su Facebook. «Non lo avevamo criticato perché riteniamo che i problemi di Venezia siano quotidiani: battelli strapieni, calli gremite, servizi e negozi solo a servizio del turista, case introvabili a prezzi accessibili, eccetera».

«Oggi – prosegue – mi trovo nel giornale queste dichiarazioni: “il turismo non ha soffocato Venezia“» Frase pronunciata dallo stesso Fornaciari in conferenza stampa. «Ecco, queste dichiarazioni fanno male a Venezia, quelle che negano il problema, quelle che non vogliono affrontare una situazione ormai insostenibile. Spero che su questo (dato che la conferenza stampa era stata fatta insieme al Sindaco) arrivino le smentite quantomeno dell’Assessora al Turismo».

(Ph. Radio Italia)