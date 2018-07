Accoglienza, in Veneto profughi in calo del 26% in un anno

Condividi

Le presenze di richiedenti asilo all’interno delle strutture temporanee in Veneto sono scese a 10.805, ai quali si potrebbero aggiungere i circa 500 che risultano accolti nel sistema Sprar. Nella provincia di Verona il numero più consistente (2.331), seguita da Padova (2.218) e Venezia (1.791). Ultima Belluno con 451 migranti. Un anno fa gli ospiti delle strutture temporanee erano 14.671, il 26% in più. Come riporta Andrea Priante sul Corriere del Veneto a pagina 2, il calo maggiore, del 35%, si registra a Rovigo (passata da 743 agli attuali 481), seguono Treviso, Venezia, Belluno e Vicenza con circa il 30% di richiedenti asilo in meno.

Per quanto riguarda gli immigrati regolari, la Fondazione Moressa stima che il contributo economico dei 485mila stranieri residenti in Veneto ammonti a 13,8 miliardi di euro: un decimo del Pil della nostra regione. «Il contributo economico dell’immigrazione si traduce inoltre in 774 milioni di Irpef versata e oltre 47mila imprese straniere», spiegano dalla Fondazione, che ha analizzato i dati del 2016 con il contributo della Cgia di Mestre. Cresce il numero di imprenditori immigrati: nel 2016 erano 58.939, il 2,4% in più dell’anno precedente. Le imprese guidate da stranieri in aumento del 19% in cinque anni, contro un calo del 5,2% di quelle italiane.