Altro che preti gay: se la Chiesa crolla ci rimettiamo tutti

La vicenda del parroco veronese convolato a più o meno giuste nozze alle Canarie con il suo compagno di sempre, dopo aver lasciato sul «pavè» (F. Buscaglione) la sua comunità, ma soprattutto dopo aver lasciato con un palmo di naso il vescovo Zenti – da quello che si legge sui giornali, perfino sorpreso da tanto ardore coniugale, ma alla fine aperto all’abbraccio – potrebbe anche essere una delle tante storie che appassionano voyeuristicamente i giornali e i social network, se insieme ad altre che hanno coinvolto in tempi recenti la Chiesa veneta e veronese, non gettasse invece un carico pesantissimo di tristezza su cattolici e non, e su tutti quanti siano minimamente interessati alle sorti della nostra società, al futuro dei nostri figli, al livello di imbarbarimento della convivenza, e al peggioramento del quale ci avrebbe fatto molto piacere che la Chiesa Cattolica Romana dei nostri padri non avesse voluto partecipare, aggiungendo miseria a miseria.

La storia di don Giuliano Costalunga, senza scordare l’insegnamento delle nostre nonne secondo cui «d’estate predicatori e pearà è meglio lasciarli stare», da qualsiasi punto di vista la si guardi è al di là di ogni tollerabile scandalo (ma sì, usiamo questa parola) per non obbligare tutti, non solo i preti e i vescovi, ad agire: le beghine, i devoti dell’ultima ora, gli scout cattolici, gli atei che sanno tutto loro, gli scettici indifferenti, i sepolcri imbiancati e i molti che quotidianamente combattono un’ormai impossibile battaglia per la «normalità» .Tutti assieme appassionatamente non certo per punire i preti omosessuali e fedifraghi, ma per aggiustare le troppe crepe stanno affliggendo la Chiesa, locale e universale.

Non c’è bisogno di essere cattolici tradizionalisti o monaci camaldolesi per ammettere che la scomparsa della Chiesa nella società, la perdita di autorevolezza e stima da parte delle istituzioni religiose, ci renderebbe tutti molto più deboli, più poveri, materialmente ancor prima che moralmente. Come scordare che la ricchezza, il benessere, la grandezza dell’Occidente e del Veneto è passata principalmente attraverso un confronto, anche difficile, con le problematiche della fede e della religione? Abbiamo forse intenzione di consegnare questo ruolo, questa responsabilità, solo ai nostri fratelli islamici? Le analisi sociologiche sui motivi di questo spaventoso declino sarebbero lunghe, perigliose e, facilmente, non condivisibili da tutti. Però su un punto dobbiamo essere tutti d’accordo, ed è il fatto che a nessuno giova questo drammatico declino della Chiesa, in termini di autorevolezza e credibilità. I vescovi (se ad essi principalmente compete la responsabilità della Chiesa Cattolica) farebbero bene a non minimizzare questi eventi, a volerli derubricare in squilibri individuali.

Di fronte alle numerose, purtroppo, vicende come questa, quanti hanno a cuore le sorti della Chiesa, quanti dicono di credere in una visione non solo materiale dell’esistenza farebbero bene a rimboccarsi le maniche. Il coinvolgimento sempre crescente, ormai quasi esclusivo, da parte della Chiesa nelle questioni quotidiane e materiali di questa società ha già generato troppi cattivi frutti, qui ed ora, in mezzo a noi. La partecipazione sfrenata dei religiosi e dei cattolici negli affari della politica e dell’economia, gli scandali morali, il sempre maggiore impegno verso questioni «umane, troppo umane», a danno dei temi spirituali, una vaghezza e una larghezza nella dottrina come nella prassi religiosa, ci stanno scavando la fossa sotto le nostre stesse gambe. E aspettare che si verifichino altre vicende come quella del parroco di Selva di Progno, certo non aiuta. «Ecclesia – come dicevano i predicatori medievali – semper reformanda», ma questo è il momento di agire al più presto con interventi radicali e duraturi.