Assicurazioni auto, prezzi in calo: -27% in 5 anni

Nell’ultimo anno, i prezzi delle polizze assicurative per gli autoveicoli sono diminuiti mediamente del 2,5%, percentuale che raggiunge il 27% in meno rispetto a 5 anni fa. Le cifre sono state presentate dalla presidente di Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, Maria Bianca Farina. A fronte di questo significativo calo, Ania denuncia la presenza di 2,8 milioni di veicoli che ancora circolano senza copertura assicurativa: il 6,3% del totale a livello nazionale, in calo di 100 mila unità rispetto al 2016. Maglia nera per i veicoli sprovvisti di assicurazione a Napoli (17%), seguita da Reggio Calabria (13,7%). Roma si attesta al 9,8%, mentre al Nord la media scende al 4,1%.

Fonte: Tgcom24

(Ph. Shutterstock)